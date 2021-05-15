РНБО у таємному режимі розглядала питання про створення кібервійськ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсує підготовку указу президента Володимира Зеленського про створення кібервійськ в Україні.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні ми розглядали питання, які стосуються кібербезпеки, і ми затвердили стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно у таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ у нашій державі", - заявив Данілов.

Він уточнив, що рішення про створення кібервійськ було підтримано одноголосно усіма 21 членом РНБО.

"Я думаю, що найближчим часом, через певний, скажімо, короткий проміжок часу, буде указ президента. Про це ви дізнаєтесь від президента України", - наголосив Данілов.

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Що цьому передувало

14 травня Рада національної безпеки і оборони України затвердила стратегію розвитку галузі кібербезпеки на наступні п'ять років.

13 травня за участю президента Володимира Зеленського презентували "Кіберцентр UA30".

Зокрема, віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Кіберцентр UA30" є важливим елементом у рамках стратегії кіберрозвитку і кібербезпеки.

За словами Федорова, "UA30" є символічною назвою, оскільки цього року Україна відзначає важливу річницю проголошення незалежності країни. Глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявив, що в "Кіберцентрі UA30" об'єднано новітні технології, які доступні в нашій країні, і найкращі фахівці у сфері кіберзахисту і кібербезпеки.

За його словами, команда цього центру щодня в режимі 24/7 здійснює відбиття кібератак і кіберінцидентів.

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Автор: Віталій Саєнко