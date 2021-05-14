Віце-прем'єр Федоров розповів про важливе рішення Радбезу.

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні затвердила стратегію розвитку галузі кібербезпеки на наступні п'ять років.

Про це на брифінгу після засідання РНБО повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Було прийнято стратегію розвитку кібербезпеки на наступні п'ять років. Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документа, і актуальність - вони на найвищому рівні. Від аудиту сьогоднішньої ситуації до розуміння, що нам треба робити, щоб наша країна стала в кіберзахисті передовою країною у світі - все означено в стратегії", - сказав він.

Що цьому передувало

13 травня за участю президента Володимира Зеленського презентували "Кіберцентр UA30".

Зокрема, віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Кіберцентр UA30" є важливим елементом у рамках стратегії кіберрозвитку і кібербезпеки.

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За словами Федорова, "UA30" є символічною назвою, оскільки цього року Україна відзначає важливу річницю проголошення незалежності країни. Глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявив, що в "Кіберцентрі UA30" об'єднано новітні технології, які доступні в нашій країні, і найкращі фахівці у сфері кіберзахисту і кібербезпеки.

За його словами, команда цього центру щодня в режимі 24/7 здійснює відбиття кібератак і кіберінцидентів.

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Автор: Дмитро Шварц