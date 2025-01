194 роки тому клімат Землі раптово похолоднішав на 1 градус, що спричинило неврожаї та голод в багатьох регіонах світу.

Вчені нарешті знайшли вулкан, виверження якого спричинило глобальний кліматичний катаклізм 1831 року. Винуватцем виявився вулкан Заварицький, розташований на одному з островів Курильської гряди.

Вивчення кернів полярного льоду та історичні записи свідчать, що в 1831 році сталася вулканічна подія великої величини. Однак досі знайти винуватця видавалося майже неможливим, хоча вплив цієї події на світ був безсумнівним. Опосередкованим наслідком виверження стали неврожаї в усьому світі та голод, пише Independent.

Вчені з Університету Сент-Ендрюса в Шотландії вважають, що винуватцем тих страшних подій був один зі 160 четвертинних наземних вулканів або 89 підводних вулканів на Курильському архіпелазі, що зараз перебуває під контролем Росії.

В науковому співтоваристві давно точилися дебати про те, який вулкан спричинив похолодання клімату на 1 градус у 1831 році, за яким потягнулися проблеми з вирощуванням врожаїв. Називалися різні варіанти – від Філіппін до Сицилії.

Однак нове дослідження, опубліковане у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, дозволило точно датувати та зіставити відкладення попелу у льодових кернах. І це вказало на вулкан Заварицький.

"Тільки в останні роки ми розробили здатність витягувати мікроскопічні шматочки попелу з кернів полярного льоду та проводити їх детальний хімічний аналіз. Ці уламки неймовірно дрібні, приблизно одна десята діаметра людської волосини. Ми проаналізували хімічний склад льоду з дуже високою тимчасовою роздільною здатністю. Це дозволило нам визначити точний час виверження на весну-літо 1831 року", – кажуть автори дослідження.

Але далі треба було співставити ці зразки зі зразками попелу з усіх вулканів світу. Зрештою винуватець був знайдений.

Кліматична аномалія 1831 року

На 1831 рік випала низка глобальних кліматичних аномалій, які принаймні частково були наслідком значних вулканічних вивержень, які відбувалися в попередні десятиліття.

Згідно історичних відомостей, у 1831 році в багатьох регіонах світу спостерігалися аномальні погодні умови, що спричинили неврожаї. Це, в свою чергу, призводило до локальних криз продовольства.

Також збереглися документальні записи про значні шторми та повені в різних частинах світу. Такі події стали частішими через нестабільність клімату в той час.

