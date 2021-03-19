Найближчий до землі Регіон зореутворення розташований в комплексі Оріона / фото NASA, ESA , STScI, N. Habel and S. T. Megeath
Вченим вдалося сфотографувати місце в комплексі Оріона, в якому активно і хаотично зароджуються нові зірки.
Серія знімків була зроблена за допомогою телескопа Hubble.
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Як повідомляється, на фото зображений найбільший і найближчий до Землі регіон зореутворення.
На знімках зображені молоді зірки, заховані в запорошених газових "коконах".
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