Hubble відобразив процес зародження нових зірок в комплексі Оріона.

Вченим вдалося сфотографувати місце в комплексі Оріона, в якому активно і хаотично зароджуються нові зірки.

Серія знімків була зроблена за допомогою телескопа Hubble.

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Як повідомляється, на фото зображений найбільший і найближчий до Землі регіон зореутворення.

На знімках зображені молоді зірки, заховані в запорошених газових "коконах".

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Автор: Катерина Лиманська