Дослідники вважають за необхідне наділити океан тими ж правами, які мають тварини та люди.

Дослідники закликали наділити океан тими ж правами, якими володіють тварини і люди. Вчені вважають, що дозволить захистити морські екосистеми планети.

Про це йдеться в оприлюдненій статті міжнародної групи вчених.

Дослідники вважають, що перегляд правового статусу Світового океану допоможе захистити водні ресурси планети і зберегти екосистему для майбутніх поколінь. Автори ініціативи вказали, що океани і моря є головним джерелом кисню, забезпечують людство великими обсягами їжі та інших ресурсів.

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При цьому океан чутливий до діяльності людини. Постійне забруднення вод призводить до вимирання цілих видів, що змінює екосистему Землі.

"Підтримання статус-кво екологічного права рівносильно узаконеному знищенню природи. Міжнародне право має розвиватися, щоб відображати невід'ємні права океану на існування, процвітання і відродження. Здоров'я океану - це здоров'я людини. Визнання океану живою істотою допоможе просуванню законів, політики та інституційних дій, які зосереджені на потребах океану", - зазначили вчені.

Проблеми екології - що відомо

За роки своєї діяльності людина неабияк нашкодив природі. Забруднення землі прріобрело катастрофічні масштаби.

Американські вчені встановили, що "велика Тихоокеанська сміттєва пляма", тобто масштабне скупчення пластикових відходів, дрейфує в північній частині Тихого океану, стало домом для безлічі морських тварин.

При цьому Світовий океан через зміни клімату на планеті нагрівається. За останній рік дослідники виявили, що верхні 2000 метрів у всіх океанах поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році.

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