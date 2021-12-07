Найдивовижнішим відкриттям стала різноманітність прибережних видів, яких вчені виявили на пластикових відходах і яким зовсім не місце у відкритому океані.

Американські вчені встановили, що "велика Тихоокеанська сміттєва пляма", тобто масштабне скупчення пластикових відходів, яка дрейфує в північній частині Тихого океану, стало домом для безлічі морських тварин.

Примітно, що деякі з цих видів зазвичай живуть тільки в прибережних водах, і їх присутність у відкритому океані вкрай незвична, повідомляє Бі-бі-сі. Тобто, поява величезного "сміттєвого континенту" в районі між узбережжям Каліфорнії і Гаваями призвела до того, що багато морських організмів опинилися на величезній відстані від свого звичайного середовища проживання.

Вчені витягували з плями пластикові предмети діаметром більше 5 см. Після їх вивчення з'ясувалося, що тварини мешкають на 90% плаваючого сміття: у фрагментах відходів були виявлені актинії, крихітні морські комахи, молюски і краби.

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"Пластмаса зберігається у відкритому океані довше, ніж сміття природного походження, яке ми спостерігали раніше, - пояснює автор дослідження, доктор Лінсі Харам з Смітсонівського центру екологічних досліджень. - Тому її скупчення створюють в морі більш постійне середовище проживання".

Для вивчення форм життя на відходах доктор Харам об'єднала зусилля з некомерційною організацією Ocean Voyages Institute, яка займається збором пластикового сміття під час морських подорожей, і вченими з Гавайського університету в Маноа.

У Світовому океані є як мінімум п'ять "сміттєвих плям", в яких накопичилася гігантська кількість пластику. У "Великій Тихоокеанській сміттєвій плямі", яка стала предметом цього дослідження, пластмаси найбільше: близько 79 тис. тонн на площі 1,6 млн кв км. "У цих скупченнях чого тільки немає, - говорить доктор Харам. - Не можна сказати, що пляма повністю складається з пластику, але в ній безумовно його накопичується дуже багато".

Значна частина таких відходів - це мікропластик, який дуже складно розгледіти неозброєним оком. Хоча є і більші предмети, в тому числі покинуті рибальські сітки, буї і навіть судна, які прибило до дрейфуючого сміття після цунамі в Японії в 2011 році.

Сама ідея дослідження, висновки якого опубліковані в журналі Nature Communications, з'явилася якраз після цього руйнівного цунамі. Тоді в Тихий океан були викинуті тонни сміття, а сотні прибережних морських мешканців Японії були виявлені живими на предметах, які віднесло до берегів Тихоокеанського узбережжя Північної Америки і Гавайських островів.

Тому експертів турбує, що на пластиці можуть подорожувати інвазивні види тварин, тобто істоти, що потрапили в неприродне для них середовище проживання з вини людини і загрожують існуванню місцевої фауни. "Ми хочемо розібратися в тому, як пластик переносить інвазивні види", - пояснила доктор Харам.

Деякі з організмів, які дослідники виявили на вивчених ними пластикових предметах, були "корінними" жителями відкритого океану. Такі організми виживають, в тому числі переміщаючись по плаваючим сміттєвим уламкам. Але найдивовижнішим відкриттям стала різноманітність прибережних видів, яких вчені виявили на пластику і яким зовсім не місце у відкритому океані.

"Ми знайшли представників прибережної фауни більш ніж на половині досліджених пластикових предметів. Це ставить перед нами чимало питань про те, що взагалі являють собою прибережні організми", - говорить доктор Харам.

Вчені кажуть, що їх дослідження виявило ще один непередбачений наслідок забруднення океану пластиком - і не виключено, що зовсім не останній.

За оцінками екологів, до 2050 року в навколишнє середовище потрапить близько 25 млрд тонн пластикових відходів.

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Автор: Ірина Погоріла