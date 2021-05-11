Вчені поки не знають, що саме викликає цей звук.

"Вояджер-1", який витратив понад 43 роки на віддалення від Землі з моменту свого запуску в 1977 році, виявив "гул" міжзоряного простору.

Про це повідомляє Science alert.

Читайте такожHubble сфотографував туманність у сузір'ї ї Єдинорога (фото)

Як повідомляється, зараз зонд знаходиться від Сонця більш ніж в 150 разів далі, ніж відстань між Землею і Сонцем. Передача повідомлень, що рухаються зі швидкістю світла, на Землю займає понад 21 годину.

У 2012 році він офіційно пройшов геліопаузу - кордон, на якому тиск сонячного вітру вже недостатній, щоб зіткнутися з вітром з міжзоряного простору. "Вояджер-1" покинув Сонячну систему.

В ході останнього аналізу даних зонда з відстані майже 23 мільярди кілометрів астрономи стали помічати, починаючи з 2017 року, постійний гул від плазмових хвиль в міжзоряному середовищі.

"Він (гул в космосі - УНІАН) дуже слабкий і монотонний, тому що знаходиться у вузькій смузі частот", - розповіла астроном Стелла Кох Окер з Корнельського університету.

Поки не зовсім ясно, що викликає ці звуки: це можуть бути термічно збуджені плазмові коливання або квазітепловой шум, створюваний рухом електронів в плазмі, що створює локальне електричне поле.

Відзначається також, що генератор, який живить прилади зонда, з кожним роком стає трохи гіршим. Приблизно до 2025 року він більше не зможе підтримувати їх роботу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська