Древній храм ховався під руїнами пізніше зведеної синагоги.

Археологи, ймовірно, змогли довести існування храму, в якому Ісус Христос творив деякі свої дива, описані у Новому Завіті. Про це повідомляє Daily Mail.

В Біблії описується, як Спаситель проповідував і зцілював хворих у синагозі в стародавньому ізраїльському місті Хоразін. На початку 1900-х років там справді виявили руїни синагоги, але споруду датували аж 380 роком нашої ери, тож не було жодних фізичних доказів, які б могли пов’язати її з Ісусом.

Однак під час нещодавніх розкопок на місці колишньої синагоги, група археологів виявила руїни ще давнішого храму, похованого під нею.

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"Це вражаюче відкриття. Я проводив розкопки [по всьому світу], і для мене це, безперечно, одні з найважливіших розкопок, якими я коли-небудь керував", — сказав керівник археологічної групи Ачіа Коен-Тавор.

Коен-Тавор і його команда видалили підлогу "нового" храму, під якими було знайдено кераміку, монети та посуд.

"Я не можу датувати сам камінь, коли він був покладений сюди. Те, що я можу датувати, — це кераміка та, сподіваюся, монети, що лежать між валунами і точно того, що знаходиться під ними. Що б я не знайшов між цими камінням, це буде датування будівництва синагоги тут", – казав Коен-Тавор.

Пізніше ці знахідки було датовано якраз першим століттям нашої ери.

Коен-Тавор зазначив, що попередні розкопки могли помилково прийняти гігантські валуни підлоги храму за просту скелю, тому руїни першого століття, можливо, не помітили.

Споруда була побудована з базальтових каменів і прикрашена єврейськими мотивами. Храм мав три входи, передня сторона яких була спрямована на південь, у бік Єрусалиму, як було прийнято.

Інші новини про археологічні знахідки

Як писав УНІАН, на півдні Індії вчені знайшли теракотовий трубопровід, який свідчить про існування давньої практики управління водними ресурсами, що практикувалася людьми ще 2600 років тому.

Також ми розповідали, що під час археологічних розкопок на півдні Туреччини вчені виявили глиняну табличку з аккадським клинописом, який добре читається. Як з'ясувалося, це найдавніший список покупок, що дійшов до нас, складений людиною, яка жила 3500 років тому.

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