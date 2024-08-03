У Туреччині знайшли горщик із золотими монетами, яким понад дві тисячі років

Ці монети є дуже рідкісними.

У Туреччині під час розкопок знайшли горщик із золотом. Один з археологів наголосив, що не знає жодного іншого скарбу такого типу, який було знайдено в Малій Азії, пише The New York Times.

"Це знахідка найвищої важливості. Археологічний контекст скарбу допоможе нам уточнити хронологію карбування ахеменідських золотих монет", - пояснив археолог з Оксфордського університету Ендрю Медоуз, який не брав участі в проєкті.

За припущенням археологів, скарб заховав найманий солдат в земляній підлозі свого помешкання. У цей глечик він поклав свої заощадження - десятки золотих монет, які називають дариками. Кожна з них дорівнювала його місячній зарплаті. Однак це лише один із ймовірних сценаріїв, як горщик із золотом опинився в руїнах.

Відео дня

Зазначається, що глечик виявили під подвір'ям будинку, який датується третім століттям до нашої ери. Монети було знайдено в кутку більш раннього житла, яке знаходилося під будинком. За теорією, дарики загалом використовували для оплати роботи таких воїнів.

У виданні додають, що Нотіон, де знайшли золото, знаходиться на ділянці, яка майже дві з половиною тисячі років тому була прикордонною зоною між Європою та Азією. Пізніше саме біля узбережжя Нотіон відбулася морська битва в Пелопоннеській війні між Афінами та Спартою.

"Цілком можливо, що це не було пов'язано з жодною з цих драматичних подій, - а було просто заощадженням ветерана-найманця в той час і в тому місці, коли солдати удачі могли заробити багато грошей, якщо вони були готові ризикувати своїм життям для того, хто більше заплатить", - вважає археолог з Мічиганського університету Крістофер Ратте.

Водночас золоті монети-дарики є досить рідкісними. На їхній лицьовій стороні намальовано перського царя, який стоїть на колінах у довгій туніці. У лівій руці він тримає лук, а у правій довгий спис. На зворотній стороні стоїть відповідний штамп. Наразі ці монети зберігаються в археологічному музеї Ефеса в Туреччині.

Археологічні знахідки - останні новини

Як писав УНІАН, у Чехії археологи знайшли скарб артефактів бронзової доби під час планових досліджень. Серед цих предметів було виявлено вісім нарукавних кілець, дві шпильки, вісім сокир та один наконечник до списа.

"Більшість предметів характерні для середнього бронзового віку, і лише одна сокира належить до більш раннього періоду", - наголосив доцент Музею регіону Ржіп і Університету Яна Євангеліста Пуркіне і куратор скарбу Мартін Трефни.

Також повідомлялось, що в одному з чумних поховань Німеччини виявили тисячі зелених скелетів. За припущеннями археологів, людей ховали тут під час епідемії чуми 1632-1633 років.

Вас також можуть зацікавити новини: