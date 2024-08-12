За словами науковців, трубопровід міг використовуватися для транспортування захищеної води.

На півдні Індії під час десятого етапу археологічних розкопок на ділянці Кіладі в Тамілнад, вчені знайшли теракотовий трубопровід, який свідчить про існування давньої практики управління водними ресурсами, що практикувалася людьми ще 2600 років тому, пише Arkeonews.

Стародавнє місто Кіладі є нагадуванням про те, що наші предки мали в рукавах "хитромудрі козирі", адже тоді думали, що сучасна техніка є вершиною людських досягнень.

Під час розкопок було виявлено закритий канал, відкритий стік та декілька невеликих резервуарів, які свідчать про дуже добре сплановану систему управління водними ресурсами.

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"Однак найдивовижнішою знахідкою є циліндричний теракотовий трубопровід. З цього стародавнього інженерного дива видно, що люди Кіладі робили більше, ніж просто збирали воду в глиняні горщики з річки", - йдеться у матеріалі.

Представники Департаменту археології штату Тамілнад розповіли, що трубопровід складається з шести циліндричних конструкцій довжиною близько 36 см та шириною 18 см. Ці циліндри ретельно зібрані для того, аби сформувати єдиний безперервний трубопровід довжиною 174 сантиметри.

"Зараз він повністю розкопаний. Цей трубопровід продовжується до сусідньої траншеї. Він міг використовуватися для транспортування захищеної води", - пояснив представник департаменту.

У виданні додали, що аналіз різних артефактів з цього місця свідчить про те, що вже у 7 столітті до нашої ери тамільське суспільство мало процвітаюче промислове поселення. Тому це досить сильно зміщує хронологію епохи Сангама та походження тамільської писемності значно далі назад.

Також артефакти, які були знайдені в Кіладі, говорять про те, що таміли були знайомі з технологією обробки заліза ще у 2172 році до нашої ери, тобто 4200 років тому.

Археологічні знахідки - останні новини

Раніше археологи знайшли найдавніший список покупок. Цей перелік був складений 3500 років тому. Зокрема цей документ перераховує дерев'яні столи різних видів, стільці й табурети, а також наводить ім'я покупця і продавців.

Також повідомлялось, що у Туреччині знайшли горщик із золотими монетами, яким вже понад 2 тисячі років.

"Це знахідка найвищої важливості. Археологічний контекст скарбу допоможе нам уточнити хронологію карбування ахеменідських золотих монет", - розповів археолог з Оксфордського університету Ендрю Медоуз, який не брав участі в проєкті.

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