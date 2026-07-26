Британські війська отримають дрони, які пройшли бойові випробування в Україні, - The Telegraph

AR5 замінять британські дрони Watchkeeper, які були достроково виведені з експлуатації після низки невдач.

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про плани витратити до 400 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 532 мільйони доларів) на нові безпілотні літальні апарати AR5. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що ці БПЛА, здатні проводити розвідку на великих відстанях, вироблятимуться на новому британському заводі в Суїндоні й, як очікується, почнуть надходити на озброєння наприкінці цього року.

Розроблені португальською технологічною компанією Tekever, дрони AR5 широко використовуються Україною з 2022 року. Вони здатні нести 50 кг складного обладнання для спостереження, такого як камери та датчики, які можуть використовуватися для сканування поля бою на предмет загроз.

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"Безпілотник AR5, який довів свою ефективність в Україні, був обраний нами для забезпечення нашого персоналу спорядженням, що дозволить їм випереджати загрози, що виникають", - заявив міністр оборони Уес Стрітінг.

Важливо, що AR5 замінять британські дрони Watchkeeper, які були достроково виведені з експлуатації після низки невдач. З 2014 року 8 із 54 безпілотників Watchkeeper зазнали аварії. Джерела стверджують, що ці апарати були занадто складними в управлінні для солдатів.

Міноборони заявляє, що новий парк дронів AR5 значно перевершуватиме Watchkeeper за своїми можливостями, пропонуючи "значно покращену витривалість, можливості сенсорного керування та надійність".

Українські дрони

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року дальність польоту українських дронів може сягнути 5–10 тисяч кілометрів, і Україна готова ділитися цими технологіями зі США.

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