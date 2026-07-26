Вчені знайшли в центрі Сахари загадкове кам'яне коло віком 7000 років: чим воно особливе

Археологи також виявили сліди старих вогнищ, що свідчать про те, що люди готували їжу та жили на цьому місці.

Понад 7000 років тому люди, які жили на території сучасної західної пустелі Єгипту, збудували таємниче коло з каменів, яке, можливо, допомагало їм "читати" небо та відстежувати зміну пір року. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що зараз Сахара виглядає як величезне піщане море, але тисячі років тому цей регіон був зовсім іншим. У неоліті частина пустелі була вкрита луками та озерами, що створювало умови для поселення невеликих громад, розведення тварин та розвитку нових способів життя.

За словами археологів Фреда Вендорфа та Ромуальда Шільда, люди жили в західній пустелі Єгипту від початку голоцену до приблизно 3000 року до нашої ери, коли посилення посухи змусило їх покинути цей район.

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Історія Набта-Плайя почалася з археологічних експедицій під керівництвом Фреда Вендорфа в 1960-х роках. Його команда шукала підказки щодо ранньої історії Єгипту, коли почала знаходити сліди давнього життя в пустелі.

Цікаво, що серед знахідок були кам’яні знаряддя, кераміка, намиста, фрагменти прикрашеної яєчної шкаралупи, кістки тварин та залишки спалених рослин. Археологи також виявили сліди старих вогнищ, що свідчать про те, що люди готували їжу та жили на цьому місці.

У 1973 році бедуїнський провідник привів Вендорфа до висохлого дна озера приблизно за 100 кілометрів від річки Ніл, де кілька великих каменів стояли в незвичайних положеннях. Спочатку Вендорф подумав, що це можуть бути природні утворення. Пізніше дослідники зрозуміли, що камені були розміщені там людьми, оскільки давня вода, яка колись заповнювала цю місцевість, ймовірно, з часом пошкодила б природні утворення.

Камені, що вказують на зірки

Під час розкопок на початку 1990-х років Вендорф і його команда виявили кругову кам’яну композицію, яка, судячи з усього, мала зв’язок з астрономією. Стоячі камені були розташовані таким чином, що утворювали лінії, які вказували на певні точки на горизонті.

Дж. МакКім Малвілл, дослідник, що спеціалізується на археоастрономії, пояснив, що споруда була орієнтована на яскраві зірки та важливі моменти сонячного календаря. Пізніше монумент став відомий як "Стоунхендж Сахари" через його можливу роль у спостереженні за небом.

Зазначається, що вчені пов’язали цю композицію із зірками, зокрема Сіріусом, Арктуром, системою Альфа Центавра та поясом Оріона. Положення зірок дещо змінювалося протягом тисячоліть, але вчені виявили, що камені відповідають тому, де ці об’єкти перебували б на небі в період будівництва монумента.

Коло також могло допомагати людям розуміти сезонні зміни. На пляжі Набта зірки відбивалися у водах стародавнього озера, створюючи ще один спосіб для людей стежити за нічним небом і розпізнавати важливі періоди, пов’язані з опадами.

Життя в пустелі, сформоване худобою та дощем

Цікаво, що люди, які жили на пляжі Набта, належали до племені Руат Ель-Бакуар - кочової групи, для якої худоба займала центральне місце в культурі та віруваннях. Археологи виявили поховання, що містили, серед іншого, великий камінь, який, судячи з усього, зображував корову.

В одній із могил було знайдено повний скелет корови, що дозволяє припустити, що тварину принесли в жертву під час ритуалу. Вендорф та археолог Ромуальд Шільд заявили:

"Протягом більшої частини цього часу […] люди в пустелі одомашнювали худобу, виготовляли вишукану, декоровану кераміку та вчилися жити в пустелі цілий рік".

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