У 'золоту добу' лінгвістики люди розмовляли більш ніж 12 000 мовами, - дослідження

Різке скорочення кількості мов, якими розмовляють, почалося не з європейського колоніалізму близько 500 років тому, як широко вважалося, а, скоріше, століття тому.

Світ пережив лінгвістичний "золотий вік" кілька тисячоліть тому, коли по всьому світу використовувалися десятки тисяч мов, перш ніж епоха імперій знищила спільноти та традиції. Про це пише gbnews.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Science, міжнародна група лінгвістів, демографів та біологів-еволюціоністів простежила траєкторію глобального мовного різноманіття за останні 12 000 років.

Воно показало, що різке скорочення кількості мов, якими розмовляють, почалося не з європейського колоніалізму близько 500 років тому, як широко вважалося, а, скоріше, століття тому.

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Зазначається, що поява великих держав і багатонаціональних імперій, зокрема Римської імперії, спровокувала різке скорочення мовного різноманіття, а колоніальна експансія лише згодом прискорила цей процес.

Оскільки жодних письмових свідчень про мови не існує до винаходу писемності близько 6000 років тому, дослідники звернулися до поєднання етнографічних даних, оцінок доісторичного населення, а також статистичного та соціального моделювання.

Їхньою метою було відтворити лінгвістичне різноманіття протягом голоцену - геологічного періоду, що охоплює останні 12 000 років.

"Щоб оцінити, як були розподілені популяції та їхній розмір до початку землеробства, команда використала етнографічні дані 171 спільноти мисливців-збирачів та рибалок, які не зазнали змін у результаті контактів із сільськогосподарськими спільнотами", - йдеться у статті.

Вони зіставили ці дані з незалежним аналізом, згідно з яким населення Землі 12 000 років тому становило від приблизно 4,4 до семи мільйонів осіб.

Виходячи з цих цифр, їхні моделі припускають, що на початку голоцену використовували від 4 500 до 6 200 мов.

Цікаво, що вчені змоделювали тисячі потенційних шляхів, які пов’язують оцінки мов раннього голоцену з сучасністю. Вони пояснюють зростання населення, спричинене розвитком сільського господарства та технологій, а також скорочення населення, викликане конфліктами, хворобами та екологічним тиском.

Ці моделі послідовно вказували на пік мовного різноманіття між одним і трьома тисячоліттями тому.

Головний автор Даміан Блазі, професор-дослідник Університету Помпеу Фабра в Барселоні, сказав:

"Світ до появи сільського господарства, ймовірно, не був надзвичайно багатим на мови. Швидше за все, мов було менше, ніж сьогодні. Мовне різноманіття потім зростало разом із людським населенням протягом тисячоліть".

Важливо, що в міру того, як держави та імперії ставали домінуючими, вони нав’язували свої власні мови та культури раніше незалежному населенню, поклавши кінець золотому віку.

Вчені дійшли висновку, що близько 7600 мов, якими зараз розмовляють або використовують жести в усьому світі, становлять вузьку й історично спотворену частину тих, що колись існували. Дослідження виявило серйозні наслідки для того, як вчені розуміють глобальні мовні та культурні моделі.

Співавтор Рассел Грей, який очолює відділ лінгвістичної та культурної еволюції в Інституті еволюційної антропології імені Макса Планка в Лейпцигу, сказав:

"Мови, які ми бачимо сьогодні, є пережитками величезного й надзвичайно вибіркового історичного вузького місця. Лінгвістична особливість може бути загальною не тому, що вона за своєю природою ефективна або краще підходить для спілкування, а тому, що її носієм стало населення, яке розширювалося".

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