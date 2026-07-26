Пасажирські поїзди не курсують до Запоріжжя вже три доби

Наразі посадовці та профільні служби перевіряють, як реалізуються заходи з посилення захисту об'єктів залізниці.

Через постійні російські атаки та складну безпекову ситуацію пасажирські поїзди вже третю добу поспіль не курсують безпосередньо до Запоріжжя. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник в своєму Telegram-каналі.

За його словами, залізничне сполучення із Запоріжжям зазнало змін через постійну загрозу з боку російських військ. Пасажирські потяги вимушено зупиняють на підступах до міста вже третій день поспіль.

Наразі посадовці та профільні служби перевіряють, як реалізуються заходи з посилення захисту об'єктів залізниці.

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"Сьогодні це не лише питання безпеки окремих об’єктів, а й безперервної логістики держави", - наголосив Калашник.

Також він розповів, що Запорізька область вже забезпечила 99,1% потреб об’єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення - це один із найкращих показників серед регіонів.

"Разом із народними депутатами також обговорили питання зміни правил зберігання пального на об’єктах критичної інфраструктури. Пропонуватимемо експериментальний проєкт для прифронтових територій, що дозволить збільшити граничний обсяг зберігання пального з двох до п’яти тонн, - додав посадовець.

Рух транспорту під час тривог

Київська кільцева електричка буде вимушено зупинятися під час повітряних тривог. Причина - загроза російських атак по транспортній інфраструктурі "Укрзалізниці". При цьому після отримання "зеленого сигналу" від моніторингової групи - електричка знову рушатиме в дорогу й наздоганятиме розклад.

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