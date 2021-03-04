Американська компанія SpaceX провела випробування прототипу космічного корабля Starship на полігоні в районі Бока-Чіка в американському штаті Техас.
Starship стартував о 1:15 за київським часом. Корабель за кілька хвилин піднявся на висоту близько 10 км на трьох двигунах Raptor, а потім "м'яко" приземлився на одному двигуні на посадковому майданчику.
Однак, через кілька хвилин після посадки корабель все-таки вибухнув.
An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021
➡️https://t.co/bOsEo1u0u0pic.twitter.com/FmNtYBFmIe
Нагадаємо, запуск прототипу космічного корабля SN10 переривався. Так, о 22:14 запуск ракети був скасований за одну десяту секунди до старту.
Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан і кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робіт на стартовому майданчику.
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Ілон Маск раніше заявляв, що ймовірність успіху випробувань - близько 60%.
Під час двох аналогічних випробувань в грудні 2020 року і лютому поточного року прототипи корабля вибухнули при посадці.
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