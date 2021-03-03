Американська компанія SpaceX перервала випробування прототипу космічного корабля Starship, які проводяться на полігоні в районі Бока-Чіка в американському штаті Техас.
О 22:14 запуск ракети був скасований за одну десяту секунди до старту, пише УП.
SpaceX повідомила, що друга спроба запуску, можливо, відбудеться через 2 години. При цьому варто відзначити, що стартове вікно залишається відкритим до 2:00 4 березня.
Момент переривання запуску:
Abort.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021
Raptor out of bounds thrust.
And Scrub. pic.twitter.com/WaJqMVcJGh
Ілон Маск повідомив у Twitter, що причина переривання була в занадто суворій настройці параметрів космічного корабля. Він додав, що друга спроба відбудеться ще сьогодні.
Нагадаємо, SpaceX сьогодні проводить випробування комплексу Starship, який позиціонується як прототип важкого носія для польотів на Місяць і Марс. Трансляцію запуску веде NASA.
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Новий прототип-SN10, повинен буде набрати висоту за допомогою трьох двигунів Raptor і спуститися на землю.
Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан і кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робіт на стартовому майданчику.
Ілон Маск раніше заявляв, що ймовірність успіху випробувань - близько 60%.
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