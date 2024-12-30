Археологи продовжуватимуть розкопки на місці найбільш раннього міста династії Шан.

Китайські археологи виявили найстаріше місто з коли-небудь знайдених, що належить до династії Шан. Йому понад 3000 років.

Місто розташовувалося в регіоні Ліннань, відомому тим, що воно було відправною точкою Шовкового шляху, пише Interesting Engineering. Під час першого огляду фахівці порахували, що поселення Ніулучонг датується періодом між пізнім неолітом і раннім періодом правління династій Шан. Незабаром стало зрозуміло, що стародавнє місто, найімовірніше, належало до останнього періоду.

На місці розкопок фахівці знайшли безліч останків і реліквій. Також археологи виявили стіни, що добре збереглися, як повідомив археолог Хе Аньї, деякі з них сягали понад метр у висоту.

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"Північна і західна стіни всього міста добре збереглися, серед яких західна стіна збереглася найкраще, а найвища частина західної стіни може бути близько 1,4 м", - сказав Аньї.

Також археологи підтвердили наявність ям для попелу, отворів для стовпів, кераміки та кам'яних знарядь. Вони навіть вважають, що виявили "сильно заіржавілий" бронзовий меч, але це ще належить підтвердити, оскільки стан реліквії дуже поганий.

Вони зазначили, що рови були незвичайні порівняно з іншими ранніми поселеннями Ніулучонг, що вказує на прогрес або нову особливість, яка рідко зустрічалася в той час.

Археологи продовжуватимуть розкопки на місці найбільш раннього міста династії Шан. Стародавнє місто може містити ще більше артефактів, які могли б надати археологам нову інформацію про друге найстаріше правління Китаю (близько 1600-1050 рр. до н. е.) і регіон.

Інші новини про знахідки археологів

Археологи знайшли добре збережений елітний меч на цвинтарі біля Кентербері. Цей неймовірно рідкісний меч, знайдений на "незвичайному англосаксонському цвинтарі", порівнюють зі знаменитими мечами з Дувру і Саттон-Гу. Вчені описали його як вишукано виконаний меч із рунічним письмом на клинку.

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