Археологи розкопали шість прямокутних жертовних ям площею від 3,5 до 19 квадратних метрів.

У китайській провінції Сичуань археологи знайшли унікальну золоту маску, якій 3 тисячі років.

Про це в понеділок, 22 березня, повідомляє СNN з посиланням на управління національної культурної спадщини Китаю.

Археологи розкопали шість прямокутних жертовних ям площею від 3,5 до 19 квадратних метрів, виявлені у 2019 - 2020 роках. З чотирьох з них викопані предмети побутового призначення.

Читайте такожУ Китаї під час будівництва аеропорту виявили понад 3500 стародавніх гробниць (фото)

Також були знайдені древній масивний кубок, бронзові вироби, дерев'яний ящик з артефактами зі слонової кістки, золоті прикраси у вигляді птахів, золота фольга, розписні голови з бронзи, фрагменти різьблення по зубах, нефритові вироби, різні інструменти та інше були виявлені в так званих жертовних ямах під торговим центром. Це спеціальні укриття, куди предки китайців приносили милостиню в ім'я процвітання миру і щастя. А головною знахідкою стала маска з 84% золота вагою 280 грамів.

Археологи впевнені, що знайдені речі зможуть допомогти в дослідженні історії Стародавнього царства Шу, яке розташовувалося на заході Сичуані.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко