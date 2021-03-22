Знайдені речі зможуть допомогти в дослідженні історії Стародавнього царства Шу / фото Sipa USA

У китайській провінції Сичуань археологи знайшли унікальну золоту маску, якій 3 тисячі років.

Про це в понеділок, 22 березня, повідомляє СNN з посиланням на управління національної культурної спадщини Китаю.

Археологи розкопали шість прямокутних жертовних ям площею від 3,5 до 19 квадратних метрів, виявлені у 2019 - 2020 роках. З чотирьох з них викопані предмети побутового призначення.

фото Sipa USA

Читайте такожУ Китаї під час будівництва аеропорту виявили понад 3500 стародавніх гробниць (фото)

Також були знайдені древній масивний кубок, бронзові вироби, дерев'яний ящик з артефактами зі слонової кістки, золоті прикраси у вигляді птахів, золота фольга, розписні голови з бронзи, фрагменти різьблення по зубах, нефритові вироби, різні інструменти та інше були виявлені в так званих жертовних ямах під торговим центром. Це спеціальні укриття, куди предки китайців приносили милостиню в ім'я процвітання миру і щастя. А головною знахідкою стала маска з 84% золота вагою 280 грамів.

фото Sipa USA

Археологи впевнені, що знайдені речі зможуть допомогти в дослідженні історії Стародавнього царства Шу, яке розташовувалося на заході Сичуані.

фото Sipa USA

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко