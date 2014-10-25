За добу у зоні АТО поранено 10 українських військових

У зоні АТО за минулу добу поранено 10 українських бійців, загиблих немає.

Про це під час брифінгу заявив речник РНБО Андрій Лисенко, передає Українська правда.

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"В цілому активність терористів в зоні АТО не підвищилася. Відбулися певні зміни у локалізації їх активності, які зараз сконцентровані навколо Донецька. На півдні Донецької області та на Луганщині активність терористів знизилася", - зазначив Лисенко.