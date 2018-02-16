У Дніпрі артисти оперного театру влаштували концерт для важкохворих дітей (відео)

Концерт для важкохворих дітей у Дніпрі влаштували артисти оперного театру та будинку органної музики.

У Дніпрі артисти оперного театру влаштували концерт для важкохворих дітей. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожПід зорями серед білого дня: у Дніпрі можна одружитися в планетарії (відео) Класичні вальси та сучасні хіти - у дитячій лікарні. Концерт для важкохворих дітей у Дніпрі влаштували артисти оперного театру та будинку органної музики. У відділенні дитячої хірургії, куди приїхали музики, половина дітей онкохворі. Під флейту, скрипку та акордеон малі співали та навіть танцювали.

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