У Дніпрі артисти оперного театру влаштували концерт для важкохворих дітей (відео)
10:49, 16 лютого 2018Суспільство
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Концерт для важкохворих дітей у Дніпрі влаштували артисти оперного театру та будинку органної музики.
У Дніпрі артисти оперного театру влаштували концерт для важкохворих дітей.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Класичні вальси та сучасні хіти - у дитячій лікарні. Концерт для важкохворих дітей у Дніпрі влаштували артисти оперного театру та будинку органної музики.
У відділенні дитячої хірургії, куди приїхали музики, половина дітей онкохворі. Під флейту, скрипку та акордеон малі співали та навіть танцювали.
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