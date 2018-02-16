Зустрічаємо Жовтого Собаку: як у Піднебесній святкують Новий рік (відео)

16 лютого 2018 року о 23:13 за пекінським часом (17:13 за київським) настане другий молодий місяць після зимового сонцестояння. Це точна дата Китайського Нового року, коли він офіційно починається за східним календарем.

Китайське літочислення відбувається відповідно до місячно-сонячного календаря, тому 2018 рік за григоріанським календарем — це 4716 китайський. І пройде він під знаком Жовтої Земляної Собаки.

Його святкування проходить аж 15 днів, тобто завершаться "новорічні канікули" 2 березня.

На честь приходу китайського Нового року Собаки китайці традиційно одягнуть новий червоний одяг, адже це колір благополуччя.

Читайте такожСвято весни: у Китаї сьогодні святкують «місячний» Новий рік (фото, відео)Найвідоміша частина святкування - танці з макетами драконів. Зазвичай чоловіки одягають "шкуру" паперового дракона і влаштовують танці на площах. Це завжди незабутнє видовище.

Жителі Піднебесної дарують дітям гроші в червоному конверті, що символізує їхній матеріальний добробут у майбутньому.

В останній день святкувань китайці запалюють на вулицях червоні ліхтарі, носять намиста з мандаринів і традиційно збираються на сімейну вечерю.

На столі обов'язково повинні бути м'ясо і риба, а також пельмені (цзяоцзи). Їх форма нагадує срібні і золоті брусочки, що використовувалися в старовину як гроші. За повір’ям поїдання цих пельменів має принести людині добру удачу на рік вперед, особливо матеріальну.

З Новим Китайським Роком!