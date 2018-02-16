У Дніпрі знущання однокласників довели п'ятикласника до інсульту - ЗМІ (відео)

22:12, 16 лютого 2018
Суспільство
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Буллінг (психологічний терор, побиття, цькування) торкнувся багатодітної сім'ї Іванових / Скріншот

Багатодітна сім'я Іванових, яка переїхала з прифронтової зони в Торезі, оселилася в Дніпрі. На «понаїхали» віджартовувалися, щоб не провокувати конфліктів.

У листопаді минулого року однокласник їхнього сина нецензурною лайкою почав ображати хлопчика і його вагітну маму. На відповідь "сам такий" вчителька звинуватила в конфлікті їхнього сина, і почалося колективне знущання з переселенця, передає "Дніпро Час".

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За словами матері хлопчика, його буквально закидали камінням. Рішенням адміністрації учень був переведений у паралельний клас.

"У нас вже є один такий, а тепер звалилося ще це непорозуміння. Це треба пережити", - з порога повідомила дітям класна керівниця, коли хлопчика перевели в паралельний клас.

Зі слів матері, дитині виставили випробувальний термін, і завели спеціальний щоденник для запису зауважень. Вчителька роздратовано натякала матері на необґрунтованість перебування Іванова в її дружньому класі.

фото dpchas.com.ua
фото dpchas.com.ua

Ось скарги, які діти писали на зацькованого хлопчика: "жував жуйку, на уроці ходив по класу (просився у туалет), побив дівчинку (випадково зачепив м'ячем однокласницю, після чого довго вибачався)".

Мама намагалася вирішити проблему з класною керівницею і зверталася до директора школи, щоб припинити цькування дитини, у якої був дуже поганий стан здоров'я.

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ЗМІ зазначають, що 31 січня учні 5 класу дружно склали петицію з метою вигнати хлопчика зі школи, при цьому погрожували Іванову. Хлопчик став ховатися від однокласників.

Про те, що відбувається, знав весь колектив школи та батьківський комітет.

Повідомляється, що 1 лютого Іванов зателефонував мамі зі школи і повідомив, що над ним знову знущаються, після чого зв'язок обірвався. Мама подзвонила класній керівниці, але зрозумілої відповіді від неї не було. Після цього стало відомо, що у хлопчика стався інсульт.

У школі було проведено спеціальну нараду, на якій були присутні співробітники поліції. Адміністрація школи від коментарів відмовилася.

фото dpchas.com.ua
фото dpchas.com.ua

Наразі розгляд інциденту, управлінням освіти вивчаються всі надані матеріали.

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Теги: #булінг у школі#школяр у Дніпрі