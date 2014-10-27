У Криму шторми зносять дахи й топлять кораблі

Частина з них накрила дитячий майданчик, повисла на теплотрасі, частина залишилася на гілках дерев, повідомляє QHA.

Без даху над головою мешканці багатоповерхового будинку залишилися сьогодні під ранок. Однак рятувальники доїхали до них тільки в обід, передає 0652.ua з посиланням на очевидця подій.

Покрівля була відносно новою - дах покрили близько 2-3 років тому. Жертв та постраждалих немає.

Це не єдина подія в Криму, пов'язана з погіршенням погодних умов. Зокрема, в Сімферополі через сильний вітер з багатоповерхівки по вулиці Ростовській зірвало пінопласт, яким утеплюють фасади будинків. Облицювальна шуба накрила машини, припарковані поруч з будинком.

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На території лікарні на вул. Р. Люксембург сталося падіння дерева на теплотрасу та лінію електропередач. Внаслідок події сталося відключення від електроенергії і теплопостачання деяких відділень лікарні, котельні та приймального відділення.

У Євпаторії через «розгулял» штормового вітру затопило яхту і розбило 2 катери. Шторм на морі досягає шести балів за шкалою. У Партеніті він викинув на берег великі брили.