В Києві проходить марш прихильників Саакашвілі (фото)

Учасники мітингу мають намір пройти до Михайлівської площі проїжджою частиною вулиці Володимирська.

Прихильники лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, якого видворено з України до Польщі за процедурою реадмісії, проводять у центрі Києва всеукраїнський «марш за майбутнє», який є вже п'ятим маршем з вимогою відставки чинної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, у парку імені Тараса Шевченка зібралися близько 1 тис. людей.

Учасники акції мають намір пройти центральними вулицями Києва та провести віче на Михайлівській площі. Представник “Руху нових сил” Іван Слободяник заявив, що сьогодні буде оголошено резолюцію єднання політичних сил, які підтримують Саакашвілі.

З імпровізованої сцени, встановленої на сходах пам'ятника Шевченку, активісти, що виступають, вимагають відставки чинної влади. Вони заявляють, що влада узурпована олігархами. Також вони вимагають відставки президента Петра Порошенка. Учасники заходу скандують: “Ганьба цій владі!”, обурюючись перекриттям станцій метро в центрі столиці, що, за словами організаторів акції, створює перешкоди людям для участі в зібранні. Учасники акції заявляють, що представники влади таким чином “не дають можливості людям зібратися разом”.

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“Але ми все одно збиратимемося і будемо крокувати до перемоги”, - заявляє Слободяник.

“Не вдасться їм нас зупинити, не вдасться їм нас роз'єднати”, - заявляють організатори акції.

Біля сцени активісти тримають у руках великі плакати з написами: “Порошенко новий Янукович” та “Порошенко не наш президент”. Окрім того, організатори акції закликають учасників зібрання згорнути партійні прапори, заявляючи, що це акція простих громадян. Разом з тим, у натовпі група людей тримала прапори партії “Батьківщина”.

Учасники мітингу вийшли на проїжджу частину вулиці Володимирська і повністю перекрили її. Вони мають намір проїжджою частиною пройти до Михайлівської площі. Колону активістів супроводжують представники правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, у Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування шести станцій метрополітену - «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик». Проводиться евакуація, станції зачинені на вхід та вихід.