Поліція прокоментувала погроми у центрі Києва під час акції "Смерть Росії"

Націоналісти пошкодили будівлю банку та російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи.

За фактом пошкодження будівель у центрі Києві проводиться дослідча перевірка.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи Подільського управління поліції.

«Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію, під час якої пошкодили будівлю банку та російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи. У місці проведення акції перебували групи комунікації, які проводили роз’яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку. Також працювали групи документування, які фіксували осіб, котрі закликали до протиправних дій, та безпосередньо дії правопорушників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих та затриманих немає. Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у Києві представники націоналістичних організацій – ОУН, Білий молот, Соціал-національна асамблея, Чорний комітет, Комітет визволення політв’язнів – провели акцію під назвою «Смерть Росії». Будівлю Росспівробітництва, розташовану на вул. Борисоглібська, 2, учасники закидали яйцями та камінням і порозбивали вікна. Правоохоронці нікого не затримали і не вчиняли жодних дій до активістів, які кидали каміння.

Учасники заходу пояснили, що установа Росспівробітництва помічена у протиукраїнській діяльності і пропагуванні «руського міра». Вони стверджують, що якщо держава Україна не здатна закрити такі установи, то це «зроблять звичайні українці».