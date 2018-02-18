Лідер ОУН Коханівський: ми і далі будемо громити російські об'єкти в Києві

Акцію 18 лютого "Смерть Росії" Коханівський назвав "вдалим флешмобом", й додав, що до нього долучилися 300-400 людей.

Провідник добровольчого руху "Організація українських націоналістів", ветеран АТО Микола Коханівський пообіцяв, що погроми розташованих в Україні російських об'єктів триватимуть.

Про це він розповів на завершення маршу "Смерть Росії!", який відбувся у неділю, 18 лютого 2018 року, в середмісті Києва, передає Еспресо.TV.

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"Ми і далі будемо громити російські об'єкти в Києві, якщо держава не буде діяти і не заборонить діяльність структур" країни-агресора ", - сказав Коханівський.

Нинішню акцію Коханівський назвав "вдалим флешмобом", й додав, що до нього долучилися 300-400 людей.

Також він підтвердив, що нікого з учасників сьогоднішньої акції не було затримано.

Як повідомляв УНІАН, у Києві представники націоналістичних організацій – ОУН, Білий молот, Соціал-національна асамблея, Чорний комітет, Комітет визволення політв’язнів – провели акцію під назвою «Смерть Росії».

Будівлю Росспівробітництва, розташовану на вул. Борисоглібська, 2, учасники закидали яйцями та камінням і порозбивали вікна. Правоохоронці нікого не затримали і не вчиняли жодних дій до активістів, які кидали каміння. Учасники заходу пояснили, що установа Росспівробітництва помічена у протиукраїнській діяльності і пропагуванні «руського міра». Вони стверджують, що якщо держава Україна не здатна закрити такі установи, то це «зроблять звичайні українці».