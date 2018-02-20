Російське МВС звинуватило Україну у постачанні синтетичних наркотиків в Росію

Також заступник міністра внутрішніх справ Ігор Зубов стверджує, що громадяни України виробляють наркотики і в Росії. За його словами, РФ всім своїм зарубіжним партнерам рекомендуватиме відстежувати це питання.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Росії звинуватили Україну у виробництві і постачанні до РФ синтетичних наркотиків.

Читайте такожУ Кремлі назвали "русофобією" звинувачення у кібератаці на Україну вірусом NotPetyaЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це статс-секретар - заступник міністра внутрішніх справ РФ Ігор Зубов сказав у ході парламентських слухань у Держдумі РФ.

«Ми говоримо про те, що у нас з'явилася нова країна, яка виробляє і організовує наркотрафік, - це Україна, на жаль», - заявив Зубов.

За його словами, громадяни України є головними розповсюджувачами синтетичних наркотиків на території РФ.

Крім того, громадяни України виробляють такі наркотики і безпосередньо в Росії, заявив Зубов.

«Відповідно, такий же потік йде і в Європу», - зазначив заступник голови МВС РФ.

За його словами, це питання, яке, мабуть, порушуватиметься найближчим часом, і РФ всім своїм зарубіжним партнерам рекомендуватиме відстежувати його.

Зубов стверджує, що недавно був у відрядженні в Аргентині, і міністр громадської безпеки цієї країни визнав, що в наркобізнесі з'явився «український фактор».

При цьому він заявив про посилення співпраці з українськими правоохоронцями в питаннях обміну інформацією.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, за воєнні 2014-2016 роки в Росії понад 2 тис. громадян України засуджено лише за вчинення кримінальних правопорушень у сфері обороту наркотиків. При цьому підкреслювалося, що українців притягують до відповідальності за сфабрикованими звинуваченнями.

1 грудня 2017 року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська повідомила, що на території Росії з різним процесуальним статусом в ув'язненні утримуються понад 2,2 тис. українців.