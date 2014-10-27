Завтра в Україні буде сонячно, температура підніметься до +7

Ця потужна область високого атмосферного тиску зумовлює малохмарну переважно сонячну погоду, лише у Криму збільшиться хмарність.

Читайте такожЗавтра на Україну налетить негода: штормовий вітер і перший сніг

Температура повітря буде залишатися низькою, вночі в межах 2 -12 градусів морозу, вдень потеплішає до 0 +7 градусів.

У західній частині передбачається суха погода. Температура повітря вночі -2 -8, місцями до -10, вдень +2 +8, на Закарпатті до +10 градусів.

У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі -2 -9, подекуди -10 -12, вдень +2 +8 градусів.

У центральних областях - суха ясна погода. Температура повітря вночі -2 -8 градусів, вдень +3 +9 градусів.

На сході України переважатиме холодна суха повітряна маса. Температура повітря вночі -3 -2 градусів, вдень 0+6 градусів.

У південній частині опадів не очікується, лише в Криму збільшиться хмарність. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень від +4 до+10, у Криму вночі 0-5, вдень +7+2 градуси.

У Києві 28 жовтня переважатиме ясна суха погода. Температура повітря вночі 4 -8 градусів, вдень +4 +6 градусів.

Вітер в Україні очікується східний і південно-східний, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Раніше УНІАН писав, що у ніч перед виборами обіцяють мороз і мокрий сніг.