"Жити по-новому": груди пред'явіть

Зазвичай у суді шукають істину. А в Оболонському районному суді столиці, де сьогодні мав свідчити президент України Петро Порошенко по справі держзради Януковича, весь день шукали жіночі груди. Так-так, це не фігуральний вислів, саме їх і шукали з десяток жінок-поліцейських. При тому, пошуки жіночих принад продовжувалися навіть тоді, коли стало відомо, що Порошенко в суд не прийде, а свідчитиме через відео-конференц зв'язок із свого офісу на Банковій.

За напівофіційною версією правоохоронців, вони шукали активісток скандально відомого руху «Femen», які не раз демонстрували груди перед президентами, прем’єр-міністрами, в тому числі в перед нашим президентом. Ба більше, нібито одну навіть встигли піймати до скоєння нею «ідеологічної диверсії» проти очільника держави. Проте чим завинили всі інші дочки Єви, переважно журналістки, - невідомо.

Пошук «цицьок розбрату» відбувався в досить принизливій формі. Ще на підході до будівлі суду жіночки у формі просили відвідувачок розстебнути два верхніх ґудзики пальта для… контролю на безпеку.

В самому суді було незвично багато жінок-поліцейських, в тому числі одна чергувала під туалетом. Поліціянтка пильно спостерігала за відвідувачами кімнати для усамітнення, чи бува не прокралася туди «феменка» з метою привести в бойовий стан свою «зброю».

Пошук «цицьок розбрату» відбувався в досить принизливій формі. Ще на підході до будівлі суду жіночки у формі просили відвідувачок розстебнути два верхніх ґудзики пальта для… контролю на безпеку

В окрему кімнату поліціянтки вибірково запрошували жінок для огляду. Як повідомляли у соцмережах самі жертви «цицькофобії», у кімнаті їх просили показати… так-так, саме груди, чи бува не написано там чогось крамольного, чи немає якоїсь політичної прокламації.

На столі у тій кімнаті лежали фотопортрети жінок, очевидно, «феменок». Але чому тоді поліціянтки не обмежилися фейс-контролем, а лізли у білизну у прямому сенсі - загадка.

Над цим ідіотизмом можна було би посміятися, якби не було так сумно.

І справа не в грудях, а у нашому президентові, самоізоляція якого від суспільства і нестандартних ситуацій (а для політика його рівня, насправді, дуже стандартних), пов’язаних із живим спілкуванням чи на вулиці, чи в суді, чи будь-де, набуває гротескних, абсурдних форм.

Правоохоронці пантрували цицьки навіть коли Порошенко виступав у суді з телевізора. Очевидно, рівень забронзовіння гаранта Конституції вже досяг аналогічного рівня його попередника: депутати Верховної Ради свого часу стоячи плескали у долоні зображенню Януковича на екрані у сесійній залі, а чинний голова держави, напевно, вважає, що оголені жіночі груди на фоні його телевізійного зображення зашкодять його іміджу в очах виборців.

І справа не в грудях, а у нашому президентові, самоізоляція якого від суспільства і нестандартних ситуацій (а для політика його рівня, насправді, дуже стандартних), пов’язаних із живим спілкуванням чи на вулиці, чи в суді, чи будь-де, набуває гротескних, абсурдних форм

Дарма вважає. Значно більше зашкодила відмова президента свідчити безпосередньо у залі суду, особливо після його нещодавньої хвалькуватої заяви, що я, мовляв, прийняв рішення свідчити. А також - відмова відповідати на незручні питання адвокатів свого попередника, хай навіть ті питання і не стосувалися суті справи.

Петро Олексійович героїчно заховався за спину поліцейських від грудей-провокаторів, і за мантію судді Владислава Дев’ятка від питань про Мальдіви.

Дмитро Хилюк