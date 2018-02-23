В ТЦ GLOBUS відкривається RESERVED, DeFacto і New Work Labs

У першій половині року відкривається одразу два фешн-якоря, а так само новий для українського ринку формат європейського коворкінгу.

Навесні 2018 року в ТЦ GLOBUS заплановано три великих відкриття: двоповерховий флагманський магазин RESERVED, перший в Україні флагманський магазин DeFacto і європейський коворкінг New Work Labs.

Відкриття для відвідувачів двоповерхового флагманського магазину RESERVED заплановано на травень 2018 року. Бренд польської групи LPP стане найбільшим фешн-оператором в наземній частині ТЦ. Магазин загальною площею близько 2000 кв. м зайняв 1 і 2 поверх в ТЦ GLOBUS 2.

Також в наземній частині ТЦ GLOBUS 2 наприкінці травня відкриється європейський коворкінг New Work Labs з робочою площею близько 1000 кв. м. Для угорської компанії New Work Labs це стане першим проектом в Україні.

Третє і найбільш обговорюване відкриття турецького оператора DeFacto відбудеться в ТЦ GLOBUS 1 в травні 2018 року. Новий магазин площею 1200 кв. м. також стане першим флагманським магазином DeFacto в Києві і Україні.

«Для ТЦ GLOBUS 2018 рік - рік великих відкриттів. У першій половині року відкривається одразу два фешн-якоря, а так само новий для українського ринку формат європейського коворкінгу. Це стало можливим завдяки оновленням, які ми активно впроваджуємо останні кілька років. Ці відкриття - важливий крок у розвитку торгового центру», — коментує комерційний директор ТЦ GLOBUS Петро Хорошок.

ТЦ GLOBUS — торговий центр на Майдані Незалежності в Києві. Складається з двох частин GLOBUS 1 і GLOBUS 2, загальною площею 35 400 кв. м., на якій розташовано більше 200 магазинів і ресторанів зі світовими та українськими брендами. З 2008 року належить великій європейській інвестиційної компанії — London & Regional Properties.