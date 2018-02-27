На Сумщині прикордонник та поліцейський вимагали у місцевого мешканця 8 тисяч доларів хабаря

Прикордонника-корупціонера затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У Глухові Сумської області правоохоронці викрили на хабарі інспектора Сумського прикордонного загону та оперуповноваженого місцевого підрозділу Нацполіції.

Читайте такожУкраїнський митник попався на вимаганні хабара у рублях за вивіз валюти з Криму – СБУЯк повідомляється на сайті СБУ, правоохоронці встановили, що посадовець Держприкордонслужби у змові з поліцейським вимагав вісім тисяч доларів США від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності його сина за можливе вчинення злочину.

Зазначаєтся, що прикордонника затримали у центрі міста під час одержання всієї суми хабара. Його поплічник-поліцейський наразі переховується від слідства.

Затриманому інспектору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують іншого учасника злочину.

Як повідомляв УНІАН 30 січня, інспектора Державної прикордонної служби України Дмитра Перендішіді, який відмовився від хабаря у 5 тисяч гривень, відзначили премією у 10 тисяч гривень.