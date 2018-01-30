Прикордонника нагородили премією у 10 тисяч гривень за відмову від хабаря у 5 тисяч (відео)

Чесного прикордонника особисто привітав з премією міністр внутрішніх справ України.

Інспектора Державної прикордонної служби України Дмитра Перендішіді, який відмовився від хабаря у 5 тисяч гривень, відзначили премією у 10 тисяч гривень

Про це у Facebook повідомив речник ДПСУ України Олег Слободян.

Читайте такожПосол ЄС нагадав українській владі про вимоги щодо боротьби з корупцією«Міністр (міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков – ред.) відзначив інспектора прикордонної служби Краматорського загону прапорщика Дмитра Перендішіді, який отримав премію 10 тисяч гривень за відмову від хабаря 5 тисяч гривень», - написав він у Facebook.

Відзначення прикордонника відбулося в ході розширеного засідання колегії Держприкордонслужби, в якому взяв участь голова МВС.

У квітні минулого року повідомлялось, що посадовці ДПСУ отримали півмільйона гривень хабара при спорудженні "Євростіни".