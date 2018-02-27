Заступника директора дитячого табору "Вікторія" запідозрили у привласненні зарплат фіктивних співробітників

За даними слідства, заступник директора у ході допиту визнала, що протягом 2017 року привласнила 91,2 тис. грн.

В Одесі поліція підозрює у привласненні зарплат фіктивних співробітників заступника директора дитячого муніципального спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому у вересні 2017 року загинули три вихованки танцювального колективу «Адель».

Читайте такожВ Одесі ексгумували тіла дітей, які загинули під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія" (відео)Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з постанови Приморського райсуду Одеси, винесеної минулого тижня, якою дозволено доступ до певних документів слідчому управлінню регіонального главку Нацполіції.

Йдеться про доступ до документів за січень-вересень 2017 року про виплату зарплат у «Вікторії».

З постанови випливає, що після відкриття кримінального провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) було розпочато ще й справу за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зокрема, під час обшуку в службовому кабінеті підозрюваної виявлено та вилучено банківські картки, видані банком 16-ти особам. Встановлено, що вони були офіційно працевлаштовані у «Вікторії» робітниками, прибиральниками, вихователями, сторожами й ін. Однак більшість цих людей зареєстровані і фактично проживають за межами Одеси.

За даними слідства, заступник директора у ході допиту визнала, що протягом 2017 року, використовуючи своє службове становище, привласнила 91,2 тис. грн. При цьому жінка зауважила, що нарахування здійснені шляхом внесення нею свідомо недостовірних відомостей у табелі обліку робочого часу, які затвердив директор табору, і були спрямовані до бухгалтерії департаменту освіти і науки Одеської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. Унаслідок пожежі загинули троє дівчат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка мала відповідати за пожежну безпеку.

Також підозру в службовій недбалості було повідомлено колишньому віце-меру Одеси Зінаїді Цвірінько.

Пізніше одному з провідних інспекторів підрозділу ДСНС повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до пожежі.

Розслідування стосовно Саркісяна завершено у січні 2018 року, стосовно Янчик - у лютому.