В Одесі суд ще на 60 днів продовжив арешт директору сумнозвісного табору "Вікторія"

Приморський районний суд Одеси вчора пізно ввечері ще на 60 днів продовжив термін тримання під вартою Петроса Саркісяна - директора дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», в якому 15 вересня 2017 року під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Як передає кореспондент УНІАН, 12 січня суд продовжив засідання, що розпочалося 11 січня, на якому розглядалося клопотання прокуратури про продовження терміну тримання Саркісяна в СІЗО.

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Захист Саркісяна наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт. Адвокати стверджували, що винуватцями трагедії у «Вікторії» є міські чиновники, а з Саркісяна хочуть зробити «цапа-відбувайла». За словами захисників, нібито керівник комплексу був проти заселення дітей у дерев'яні зруби, але на цьому наполягло вище керівництво.

Також зазначалося, що декларація Державної архітектурно-будівельної інспекції на початок будівельних робіт була фікцією, а саме будівництво проходило прискореними темпами.

Сам Саркісян стверджує, що не мав повноважень для укладання відповідних договорів, і заперечує свою провину.

Заслухавши доводи сторін, суд ухвалив рішення залишити Саркісяна в СІЗО ще на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня 2017 року. В результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Були затримані директор комплексу Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій цього ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей. Чиновниця була звільнена за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

14 листопада суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу в розмірі 128 тис. грн, яку майже відразу було внесено, а самого фігуранта поміщено до лікарні.

28 листопада суд відсторонив Саркісяна від займаної посади, а 30 листопада скасував фігуранту заставу, і його знову помістили в СІЗО.

10 січня 2018 року прокуратура Одеської області заявила про завершення розслідування стосовно Саркісяна і направила клопотання про продовження його арешту для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

11 січня Приморський райсуд не зміг обрати Саркісяну запобіжний захід через два самовідводи суддів.