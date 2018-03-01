НАБУ через інформацію в декларації прийшло з обшуками до судді Шевченківського райсуду

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва було надано дозвіл на відшукання та вилучення певних документів.

Сьогодні, 1 березня, детективи НАБУ провели обшук в особистому кабінеті судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Судової влади України. Зазначається, що слідчі дії здійснено відповідно до ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від 28 лютого 2018 року.

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«Вказану слідчу дію було здійснено в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)», – уточнюється в повідомленні.

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва було надано дозвіл на відшукання та вилучення певних документів.

Як заявили в суді, в ході обшуку детективами НАБУ було вилучено речі, «дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді передбачений не був».