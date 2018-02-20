НАБУ закінчило розслідування "бурштинової справи" Розенблата і Полякова

Шістьом підозрюваним, зокрема двом народним депутатам України, відкрили доступ до матеріалів слідства.

Досудове розслідування так званої «бурштинової справи», у якій фігурують народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков, завершене, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Читайте такожЖурналісти зафіксували телефонне спілкування Розенблата з директором НАБУ Ситником (відео)У відомстві зазначили, що 15 лютого 2018 року стороні захисту (шістьом підозрюваним, зокрема двом народним депутатам України) відкрили доступ до матеріалів слідства.

Народні депутати Борислав Розенблат (позафракційний, виключений із фракції «Блоку Петра Порошенка»), а також Максим Поляков («Народний фронт») є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата Генеральна прокуратура України вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $280 тис., у діях Полякова – ознаки хабарництва і зловживання впливом на суму $7,5 тис.

Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

У лютому 2018 року Солом’янський районний суд Києва дозволив зняти з Розенблата й Полякова електронні браслети.