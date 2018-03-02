За словами директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ЖОДА Олексія Шатило, кожна громада повинна отримувати швидкий та якісний сервіс за сучасними стандартами.

На Житомирщині в об’єднаних громадах планують створити сучасні ЦНАПи. Про це УНІАН повідомила прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Так, об’єднані громади Житомирщини братимуть участь у Програмі «U-LEAD з Європою», яка допомагає громадам у створенні Центрів надання адміністративних послуг.

За словами директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації Олексія Шатило, кожна громада повинна отримувати швидкий та якісний сервіс за сучасними стандартами.

«На створенні об’єднаної громади процес реформування місцевого самоврядування не завершується. Завдяки Програмі «U-LEAD з Європою» громади Житомирщини мають унікальну можливість створити сучасні ЦНАПи та підвищити якість надання адміністративних послуг у них», – розповів УНІАН Шатило.

Читайте такожНа Житомирщині вже створили більше 30 центрів надання адмінпослугТакож за словами експерта Програми «U-LEAD з Європою» Романа Матвійчука, є різні моделі ЦНАПів та вимоги для їх доступності кожному жителю громади. Зокрема, ЦНАП варто розміщувати на першому поверсі, потрібно потурбуватися про дитячий куточок, тощо.

"У цій програмі можуть брати участь органи місцевого самоврядування усіх міських, селищних та сільських територіальних громад та громади, які ще не мають належного приміщення для ЦНАП, але мають власні бюджетні або інші ресурси для виконання ремонтних чи будівельних робіт. Обов’язкова умова – роботи з мають бути завершені не пізніше І кварталу 2019 року",- зазначають в облдержадміністрації.

Нагадаємо, Програма «U-LEAD з Європою» є однією з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. Програма фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією.