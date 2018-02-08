У посольстві України в Москві відбувся флешмоб у день народження Сущенка (фото, відео)

Сьогодні незаконно затриманому і заарештованому російськими силовиками українському журналісту Роману Сущенку виповнилося 49 років.

У посольстві України в Москві відбувся флешмоб із нагоди дня народження українського журналіста Романа Сущенка, незаконно утримуваного в СІЗО «Лефортово».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, українські дипломати, щоб висловити підтримку Сущенку, підготували банер із написом: «З Днем народження, Роман!» і хештегом FreeSushchenko.

Тимчасовий повірений у справах України в РФ Руслан Німчинський повідомив, що консул вирушив до СІЗО на зустріч із Сущенком та особисто передасть вітання.

«Ми бажаємо йому твердості духу і міцного здоров'я. У нас є надія, і все робимо для того, щоб наступний день народження Роман зустрів у колі друзів і рідних», - сказав Німчинський.

Він відзначив, що ситуація з відвідуванням українських політв'язнів ніколи не була легкою. Німчинський додав, що консули відвідують українців не тільки в Москві, а й у інших регіонах.

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«Іноді наші консули долають до тисячі кілометрів за кермом, щоб надати сприяння і допомогу - моральну і фінансову», - сказав він.

Україна зробить усе можливе, щоб журналіст Роман Сущенко якнайшвидше повернувся додому, як і інші українці, які перебувають у заручниках у Росії, в окупованому Криму та на Донбасі. Про це у Facebok заявив президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що представляють державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

24 січня 2018 року суд у Москві продовжив арешт Сущенку до 30 березня.