У МВС пояснили, чому затриманих під Радою ставили на коліна

Речник МВС пояснив, що такі заходи були вжиті забезпечення особистої безпеки правоохоронців.

У МВС розповіли, що затриманих вчора при розгоні наметового містечка під Радою ставили на коліна не для приниження, а для забезпечення особистої безпеки правоохоронців.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник МВС Артем Шевченко.

Читайте такожЗнесення наметів під Радою: у МВС повідомили про сімох потерпілих поліцейських"Щодо зойків про нібито приниження затриманих. Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту це - ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника шляхом приведення затриманого у підконтрольне становище, яке виключає можливість раптового нападу на нього. Саме тому, щоб не тримати на холодній погоді затриманих лежачи на снігу обличчям вниз, було обрано такий спосіб контролю", - написав Шевченко.

Він також зазначив, що ступінь жорстокості правоохоронців не був надмірним, "враховуючи: досвід постійних сутичок спровокованих мітингарями; їхню налаштованість на агресію; оперативну інформацію про можливу наявність зброї (яка підтвердилася під час обшуків) і зрештою; трагічний досвід 31 серпня 2015 року, коли під ВР граната забрала життя 4 гвардійців".

Читайте такожПоліція відпустила всіх затриманих в наметовому містечку активістівНагадаємо, 3 березня поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 111 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.