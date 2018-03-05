До суду над Крисіним стягуються "тітушки" (відео)

У соцмережах зазначають, що "тітушки" Крисіна так просто не здаються.

До Дарницького суду у столиці, де слухатиметься справа Юрія Крисіна, засудженого умовно за причетність до вбивства у 2014 році журналіста В’ячеслава Веремія, стягуються "тітушки".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Українська правда", опублікувавши відповідне відео.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня близько 50 учасників "Автомайдану", С14 та представників інших громадських організацій пікетували будинок "тітушки" Юрія Крисіна.

У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

Читайте такожБіля суду, де розглядали справу Шабуніна, закидали яйцями блогера (фото, відео)18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

26 лютого журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Крисін у зв’язку з розглядом апеляції на вирок сховався у дитячому відділенні Інституту серця, де активісти облили його зеленкою.