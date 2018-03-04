Активісти пікетують будинок «тітушки» Крисіна, причетного до вбивства журналіста Веремія

Біля будинку перебувають також представники поліції.

Близько 50 учасників «Автомайдану», С14 та представників інших громадських організацій пікетують будинок «тітушки» Юрія Крисіна, засудженого умовно за причетність до вбивства у 2014 році журналіста В’ячеслава Веремія.

Як повідомляє «Громадське», учасники акції вимагають, щоб Крисін «не ховався від правосуддя і з'являвся на судові засідання».

Вони облили паркан біля будинку томатним соком, імітуючи кров, та вигукують «Крисіна на нари». До мітингувальників ніхто не вийшов.

Біля будинку перебувають також представники поліції.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

26 лютого журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Крисін у зв’язку з розглядом апеляції на вирок сховався у дитячому відділенні Інституту серця, де активісти облили його зеленкою.

1 березня Апеляційний суд Києва березня відклав розгляд скарги на вирок Крисіну до 19 березня і зобов’язав поліцію примусово привести його на судове засідання.