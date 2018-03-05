"Дозвольте нам порадіти за вас": НАЗК перед 8 Березня нагадало про декларування дорогих подарунків

Якщо вартість подарунку становить понад 88 тис. грн, суб’єкти декларування мають повідомити про зміни у майновому стані до 18 березня.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) напередодні свята 8 Березня нагадали про необхідність декларування подарунків, вартість яких перевищує 8,8 тис. гривень.

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Відповідне звернення до суб’єктів декларування оприлюднене на сторінці НАЗК у соціальній мережі Facebook.

«Дорогі жінки, Національне агентство вітає вас із прийдешнім святом весни та краси! І нагадує: якщо ваш коханий подарує вам золоту каблучку, вартість якої перевищує 8 810 гривень, не забудьте вказати її в декларації за 2018 рік у розділі: «Доходи, у тому числі подарунки», - зазначили у Агентстві.

«Якщо вам пощастило ще більше, і ваша нова каблучка виблискує діамантом вартістю більше 88 100 гривень, дозвольте нам порадіти за вас – повідомте НАЗК про суттєві зміни у вашому майновому стані до 18 березня. Якщо ж справи у вашого чоловіка у минулому році йшли набагато краще, ніж у країни загалом, і він подарував вам цілий ювелірний гарнітур, вартість якого перевищує 176 200 грн, не забудьте також похвалитись ним наступного року й у розділі «Цінне рухоме майно» декларації», - йдеться у повідомленні.