У трьох районах Донецька чути постріли з артилерії

У Київському, Куйбишевському і Петровському районах Донецька чути постріли з важких гармат.

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

«Перша половина дня в Донецьку пройшла спокійно», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, «станом на 18.30, у Київському, Куйбишевському і Петровському районах міста чути звуки одиночних пострілів із важких гармат і серії залпів, про що повідомляють жителі».

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Сьогодні 30 жовтня енергетиками ведеться відновлення пошкоджених мереж. На даний момент відновлено енергопостачання 12 трансформаторних підстанцій, що обслуговують споживачів Кіровського району. Все ще залишаються знеструмленими 25 трансформаторних підстанцій, роботи щодо їх підключення тривають.

Системи життєзабезпечення міста працюють. Громадський транспорт забезпечує потреби городян у перевезеннях.