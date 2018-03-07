У Тернополі керівники області з нагоди Міжнародного жіночого привітали жінок-військових військової частини А3215 та артбригади (Фото)

Кожній з жінок заступник голови ТОДА Юрій Юрик подякував за відданість державі та захист українського народу.

У Тернополі керівники області з нагоди Міжнародного жіночого привітали жінок-військових військової частини А3215 (Національна гвардія).

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, кожній з жінок заступник голови ТОДА Юрій Юрик подякував за відданість державі та захист українського народу.

«Ви обрали професію, що потребує відважності та сміливості. Ми вдячні за витримку та сумлінність у виконанні обов’язків. Попри напружений режим роботи ви не шкодуєте про свій життєвий вибір – захищати Батьківщину. Тож щиро дякуємо вам, шановні жінки! Бажаємо щастя й удачі, міцного здоров’я, здійснення всіх мрій та бажань!», – сказав під час вітання Юрик.

Тим часом голова Тернопільської ОДА Степан Барна привітав жінок-військовослужбовців тернопільської окремої артилерійської бригади.

«Мені приємно, відзначити, що ще донедавна у Тернополі не було військової частини, а вже сьогодні ви – наша гордість та гордість української армії. І, власне, гордість ця відображається не лише у зброї та чоловічій силі, а й у підтримці та відвазі наших дівчат», – сказав Барна.

Станом на сьогодні в бригаді служать 136 дівчат. І це, за словами очільника Тернопільщини, є прикладом здатності жінки не тільки бути берегинею сімейного вогнища, а й при потребі взяти в руки зброю та обороняти кордони своєї держави!

«Бажаю вам, дорогі жінки, щоб свято весни було у вас 365 днів на рік, а також бажаю, щоб ви постійно відчували приємну турботу, підтримку й любов», – сказав на завершення Барна.

Також жінок артбригади відзначили грамотами та нагородами.