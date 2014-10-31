Журналістка розповіла, де знаходиться штаб лідера бойовиків Безлера

Про це в інтерв'ю виданню "Факти" розповіла журналістка Ольга Радзівіл, яка провела 2 дні в Горлівці у лідера бойовиків Ігоря Безлера на прізвисько Біс.

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За словами журналістки, на вході в пансіонат багато прапорів "ДНР" і Російської Федерації. "Коли під'їхали, нас відразу оточили бойовики і 20 хвилин з'ясовували, хто ми такі. Єдине, про що нас попередили - не робити різких рухів. Потім дали конвой, у супроводі бойовиків ми піднялися до Безлера. Нас не обшукували, сказали лише прибрати камеру", - розповіла журналістка.

"Мене завели в кабінет Безлера, а оператора залишили в коридорі. Він розповідав, що його одразу ж оточили бойовики і почали розпитувати, де знаходяться позиції наших військових, блокпости, техніка. Крім мене, у кабінеті знаходилися ще троє російських журналістів", - зазначила Ольга Радзівіл.

За словами журналістки посередині кабінету ватажка бойовиків стояв великий пафосний дерев'яний стіл, на стінах багато картин та ікон, за спиною у Безлера - прапор "ДНР". Вона зазначила, що спілкування журналістів з ватажком бойовиків тривало близько 6 годин, на протязі яких він розповідав про своє бачення того, що відбувається на Донбасі.