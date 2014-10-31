У НАТО не визнають псевдовибори бойовиків "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляє, що союзники по Альянсу не визнають організовані терористами псевдовибори на Донбасі, і закликає Росію поважати Мінські домовленості.

Як ідеться в заяві генсека НАТО, текст якої є у розпорядженні УНІАН, "заплановані "вибори", організовані самопроголошеними озброєними повстанськими групами у частинах Донецької та Луганської областей в неділю, підривають зусилля, спрямовані на вирішення конфлікту. Вони порушують закони України та прямо суперечать Мінським угодам".

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За словами Столтенберга, своїми заявами про те, що Росія визнає ці так звані "вибори", російські офіційні представники демонструють, що РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації України.

"Союзники по НАТО як частина широкого міжнародного співтовариства ясно дали зрозуміти, що вони не визнають так звані сепаратистські вибори. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Я закликаю Росію поважати свої Мінські зобов'язання, які можуть допомогти прокласти шлях для мирного розв'язання конфлікту", - наголосив Столтенберг.