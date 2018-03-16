У Білорусі українську мову тепер можна буде вивчати в школах

Посольство України у Мінську відзначає, що курси організовані у контексті розвитку співпраці України з Білоруссю у сфері освіти.

Міністерство освіти Білорусі напередодні затвердило навчальну програму факультативних занять «Українська мова» для V-IX класів шкіл з білоруською та російською мовами викладання.

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Як передає Радіо Свобода, за інформацією Міносвіти Білорусі, мета відповідної програми – «формувати в учнів уміння і навички нормативної усної і письмової української мови, в основі яких елементарні знання про особливості української мови в порівнянні з російською та білоруською», а також «розвиток почуття любові і поваги до українського народу, інтересу до його мови, культури, літератури, звичаїв, традицій».

Посольство України у Мінську відзначає, що це відбулося у контексті розвитку співпраці України з Білоруссю у сфері освіти, про що йшлося на торішніх переговорах президента Олександра Лукашенка у Києві.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, викладачів української мови та літератури вже готують на філологічних факультетах в університетах Мінська та Бреста. У Мінську та Гомелі наразі діють курси української мови для дорослих та дітей, організовані українською діаспорою.