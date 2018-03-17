З ночі у столиці до прибирання снігу задіяно понад 360 одиниць техніки.

Громадський транспорт у Києві через негоду курсує з відхиленням від графіку до 25 хвилин.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП «Київпастранс».

Нагадується, що сьогодні у столиці продовжиться снігопад, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8° морозу.

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У зв’язку зі складними погодними умовами з 19.00 16 березня і до понеділка, 19 березня, введено обмеження на в’їзд до столиці великовагового та великовантажного транспорту. Режим обмеження діятиме до окремого розпорядження, враховуючи погодні умови та ситуацію на дорогах.

З ночі у столиці до прибирання снігу задіяно 260 одиниць техніки «Київавтодору», 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та інш., працює 29 бригад з ручного прибирання у складі 186 осіб, у дворах житлових будинків працює понад 3 тисячі працівників ЖЕД.

Міська влада переконливо просить киян під час негоди не користуватися особистим авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, особливо для поїздок у центральну частину міста.

Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть переміщені евакуаторами.