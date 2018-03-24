В Івано-Франківську похоронили останки 134 людей, закатованих НКВС у 1939-1941 роках (фото)

Масове поховання жертв комуністичного режиму було виявлено влітку 2017 року.

В Івано-Франківську похоронили останки 134-х людей, закатованих НКВС СРСР у 1939-1941 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 24 березня, у меморіальному комплексі «Дем’янів Лаз» поблизу Івано-Франківська відбулося перепоховання останків, які були поміщені у 134 домовини.

Чин похорону здійснили митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир та митрополит Івано-Франківський і Галицький Української православної церкви Київського патріархату Іоасаф за участю декількох десятків священиків.

У церемонії перепоховання жертв комуністичного режиму взяли участь міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, перший заступник голови облради Василь Гладій, заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк, делегації з районів і міст Прикарпаття – загалом понад 1 тис. осіб.

Поховали останки жертв НКВС у спільній могилі.

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Як повідомив міський голова Марцінків, це третє за величиною поховання жертв комуністичного режиму в Івано-Франківську.

У пам’ять про загиблих 23-24 березня в Івано-Франківську оголошено днями жалоби.

Довідка УНІАН. 14 серпня 2017 р. працівники обласного комунального підприємства “Пам’ять” в Івано-Франківську на території старого єврейського кладовища виявили масове поховання. Тіла були скидані в три неглибоких траншеї, довжиною близько 10 метрів, та лежали в поперек траншей в два чи три шари. У похованні виявлено 134 скелетованих трупи чоловіків та жінок, два мали ознаки дитячих скелетів. Смерть людей настала як від вогнепальних поранень голови, так і від масивних пошкоджень голови тупими твердими предметами. Більшість в’язнів була привезена з тюрми НКВС. На останках жертв збереглися сліди одягу та взуття.