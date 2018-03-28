Віруючі УПЦ написали унікальну ікону новомучеників української землі і пройдуть з нею Шляхом скорботи у Єрусалимі

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) звершив освячення ікон і відзначив особливу місію цьогорічної Хресної ходи у Єрусалимі.

У Києво-Печерській лаврі відбулося освячення унікальної ікони «Собор новомучеників української землі», а також понад 100 ікон священномученика Володимира (Богоявленського).

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, з іконами, освяченими на мощах митрополита Володимира у Дальніх печерах, віряни пройдуть Шляхом Скорботи у ніч на Страсну П’ятницю у Єрусалимі.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) звершив освячення ікон і відзначив особливу місію цьогорічної Хресної ходи у Єрусалимі.

«Єрусалим особливий у Страсну седмицю. Церква переживає останні дні земного життя Христа Спасителя. Для кожної віруючої людини особливим щастям є побувати у Єрусалимі саме в ці дні. І серед віруючих з усіх куточків землі, цього року будуть українські парафіяни. Вони молитимуться, щоб Господь дарував нам мир», - сказав митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ розповів про ікону «Собор новомучеників української землі», яка очолить цьогорічну місію «Дорогою Господа у молитві за Україну».

У центрі зображений перший загиблий у богоборчі часи митрополит - священномученик Володимир (Богоявленський), століття мученицької смерті якого Православна Церква згадує цього року. Навколо митрополита Володимира зображені святі мученики з різних регіонів України. Посередині – Богородиця «Оранта». На другому плані – зруйновані церкви, серед яких – символ християнства на Русі – Десятинний храм.

«Ця ікона написана народними іконописцями, які зобразили новомучеників і сповідників Української Православної Церкви, що представляють різні регіони України. Життям і своєю смертю вони засвідчили любов до Бога і приналежність православній вірі. Ікона була написана за ініціативи віруючих для поїздки до Єрусалиму, щоб на Страсній седмиці у Велику П’ятницю взяти участь у Хресній ході», - розповів владика Антоній.

«У центрі цієї ікони – митрополит Володимир, який перший з єпископів постраждав, коли до влади прийшли більшовики. І саме митрополит Володимир поведе Хресною ходою усіх новомучеників і сповідників, які зображені на цій іконі, щоб разом з нами, хто живе сьогодні, ще раз засвідчити правду Божу. Ще раз засвідчити, що наш народ український відданий заповітам і вибору святого князя Володимира. Сподіваємось, що наші молитви будуть почуті Богом, який розіп’яв наші недоліки, дав нам надію жити з ним у Царстві Небесному вічно», - сказав владика Антоній.

Очікується, у Хресній ході в Єрусалимі візьмуть участь понад 500 вірян УПЦ. Хресна хода розпочнеться у Гефсиманії, ввійде у Левові ворота Старого міста і пройде Шляхом Скорботи (Віа Долороза) з молитвою про мир в Україні.

Паломники пройдуть останнім шляхом Господа Іісуса Христа з іконами і молитвами про те, аби Господь дарував мир, спокій та взаєморозуміння на українській землі.

Як повідомлялось, минулого року православні віруючі з України пройшли Шляхом скорботи у Єрусалимі зі списками 100 відомих в Україні чудотворних ікон Пресвятої Богородиці.

Місію «Дорогою Господа у молитві за Україну» за благословенням Блаженнішого Митрополита Онуфрія реалізує Центр інформації УПЦ.